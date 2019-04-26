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Atlas Weekend 2019: Letay и Bahroma выступят на фестивале

26.04.2019

Участники украинского Нацотбора-2019 на Евровидение Letay и Bahroma выступят на Atlas Weekend 2019. Напоминаем, что данный фестиваль – это неделя лета, где яркая жизнь бурлит в режиме нон-стоп. Сделать эти дни еще более незабываемыми помогут Letay и группа Bahroma.

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letay

Хорошие новости для любителей украинской музыки. На Atlas Weekend 2019 выступит участник украинского Нацотбора-2019 на Евровидение Letay. ​​«Не питай, що буде завтра», – пел вокалист Илья на песенном конкурсе, и в июне мы снова услышим его на фестивале.

бахрома

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К украинскому Фредди Меркьюри на Atlas Weekend 2019 присоединится  еще один участник Нацотбора-2019 – группа Bahroma. К слову, музыканты выступали на одной сцене с такими известными группами: Good Charlotte, Hurts і Океан Ельзи. Их песни не могут оставить равнодушными никого, и попадают прямо в сердце каждому поклоннику качественной украинской музыки.

Напоминаем, что Atlas Weekend пройдет жарким солнечным летом – с 9 по 14 июля.

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