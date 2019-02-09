LETAY: топ-5 лучших песен

Проект LETAY представил песню, с которой выступит на Национальном отборе. Композиция «Мила моя» влюбляет в себя с первых нот, как и другие песни музыкантов. Топ-5 песен участников Нацотбора на Евровидение-2019 – в материале.

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LETAY – «Мила моя»

LETAY – «Кохайтесь»

LETAY – «Тримай веселу хвилю»

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LETAY – «Світ чекає»

LETAY – «Вітер без пилу»

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