LETAY: топ-5 лучших песен
09.02.2019
Проект LETAY представил песню, с которой выступит на Национальном отборе. Композиция «Мила моя» влюбляет в себя с первых нот, как и другие песни музыкантов. Топ-5 песен участников Нацотбора на Евровидение-2019 – в материале.
Больше по теме: Евровидение-2019: билеты на Нацотбор уже в продаже
LETAY – «Мила моя»
LETAY – «Кохайтесь»
LETAY – «Тримай веселу хвилю»
Больше по теме: LETAY: история создания, творчество и все новости о группе
LETAY – «Світ чекає»
LETAY – «Вітер без пилу»