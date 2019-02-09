LETAY: топ-5 найкращих пісень
09.02.2019
Проект LETAY представив пісню, з якою виступить на Національному відборі. Композиція «Мила моя» закохує в себе з перших нот, як і інші пісні музикантів. Топ-5 пісень учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 – в матеріалі.
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LETAY – «Мила моя»
LETAY – «Кохайтесь»
LETAY – «Тримай веселу хвилю»
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LETAY – «Світ чекає»
LETAY – «Вітер без пилу»