Проект LETAY представив пісню, з якою виступить на Національному відборі. Композиція «Мила моя» закохує в себе з перших нот, як і інші пісні музикантів. Топ-5 пісень учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 – в матеріалі.

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LETAY – «Мила моя»

LETAY – «Кохайтесь»

LETAY – «Тримай веселу хвилю»

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LETAY – «Світ чекає»

LETAY – «Вітер без пилу»

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