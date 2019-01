LETAY: історія створення, творчість та всі новини про гурт

За право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі буде боротися група LETAY. Українська рок-група складається з 4-х учасників. Але чи переможе група в цьому році – вирішать журі та глядачі. Що відомо про творчість LETAY – читайте в матеріалі.

Був заснований у 2010 році у Харкові під назвою «We Are!!», під яким існували до 2016 року. Гурт може похизуватися двома студійними альбомами та декількома кліпами. LETAY брали участь у зйомках різних проектів на телеканалі M1.

LETAY у 2011 році випустив перший англомовний альбом «The Bright Side», саундпродюсером якого виступив британський звукорежисер Енді Томсон, відомий в Україні завдяки своїй роботі з гуртом Coldcut.

У 2012 гурт взяв участь у відомому фестивалі The Best City. Того ж року кліпи гурту на пісні Clap — Clap і Better Not To See You потрапляють у постійну ротацію телеканалу A-One.

LETAY складається з чотирьох людей:

Ілля Резніков – вокал, гітара, пісні.

Дмитро Натаров – гітара, бас.

Андрій Панасюк – ударні.

Майя Скорик – скрипка

13 серпня 2016 гурт оголосив, що змінює назву, після чого до чоловічого тріо приєдналася скрипалька Майя Скорик.

У грудні гурт уже під новою назвою презентував свій другий студійний альбом Вітер без пилу, у якому є пісні не тільки англійською, але й українською та російською мовами.

У 2017 році гурт взяв участь у національному відборі до Євробачення, в якому зайняв останнє місце у півфіналі. Але далі, в 2017 році, LETAY виграв конкурс “Хіт-Конвеєр” від телеканалу М2 зі своєю піснею “Кохайтесь”. За це він отримав приз – розкрутку пісні “Кохайтесь” вартістю мільйон гривень, в яку входять зйомки професійного кліпу та його ротація на каналах М1 та М2 . У 2018 році LETAY випустив лірік відео на пісню “Мила моя”.

