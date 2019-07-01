Atlas Weekend — 2019: Настя Каменских выступит на фестивале 9 июля

Судья проекта «Х-фактор» Настя Каменских уже совсем скоро примет участие в одном из самых популярных музыкальных событий этого лета – Atlas Weekend — 2019! Соблазнительная и талантливая артистка споет на сцене фестиваля 9 июля. Подробности — в материале.

Настя Каменских – украинская певица, телеведущая, автор популярного YouTube-канала NKblog, создательница бренда спортивной одежды NKsport, а также судья проекта «Х-фактор» на телеканале СТБ с 2017 года. Уже более 10 лет Настя является любимицей украинской публики.

В 2006 году Настя Каменских становится участницей дуэта «Потап и Настя». Проект быстро стал популярным благодаря хитам «Не пара», «Крепкие орешки», «На раЁне» и многим другим. Любовь к дуэту можно поистине назвать народной, ведь трудно представить веселый праздник – будь то свадьба или корпоратив – без треков «Потапа и Насти».

Сейчас же Настя Каменских выступает под псевдонимом NK. «Обновленная» Настя Каменских не перестает удивлять своих фанатов и продолжает создавать новые крутые хиты, такие как «Это моя ночь», «Дай мне», «LOMALA», «Peligroso» и «Попа, как у Ким».

Напоминаем, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ. В программе фестиваля на все дни можно видеть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss и многих других.

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