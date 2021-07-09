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Atlas Weekend—2021: расписание на 11 июля

09.07.2021

Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартовал 5 июля. В этом году на его сценах будут выступать преимущественно украинские исполнители. Кто же будет зажигать на Atlas Weekend в последний день, 11 июля? Ответы найдете в нашем материале.

атлас

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Расписание Atlas Weekend―2021 на 11 июля

Main Stage

  • The HARDKISS ― 21:45
  • Ляпис-98 ― 19:15
  • Latexfauna ―17:30
  • Marakesh ― 16:00

West Stage

  • Один в каное ― 21:00
  • GO_A ― 19:30
  • Вагоновожатые ― 17:30
  • Alicia Edelweiss ― 16:00
  • Laura Marti ― 15:00

East Stage

  • Трансляция футбола ― 22:00
  • O.Torvald ― 19:45
  • Karna ― 18:00
  • Станция Мир ― 16:45
  • ORIONIX ― 15:30

North Stage

  • Alyona Alyona ― 20:30
  • KALUSH ― 18:15
  • Tricky Nicki ― 17:00
  • OTOY ― 15:30
  • Freel ― 14:30

Garden Stage

  • DUB SPLASH SOUNDSYSTEM FT. MC NO LIMIT & SASHA TAB ― 20:30
  • PLUSSTEPPER ― 19:00
  • DUB SPLASH SOUNDSYSTEM FT. LIVE MUSICIANS ― 18:30
  • JAHRIK & ASYA KVS & RAS EDUARDIUS ― 18:00
  • NICE WISE & RAS DMYTRO ― 17:00
  • SMOKYDREADLOCK ― 16:00
  • DUB SPLASH SOUNDSYSTEM ― 15:00

Borjomi Wild Nature Stage

  • Nazar Grabar ― 23:00
  • Lucid K b2b Mytry ― 20:00
  • Pest b2b Romashov ― 18:00
  • ARSENIY LOFI B2B VАLERI CASSI ― 16:00

Electronic Stage

  • Giorgia Angiuli ― 22:00
  • Monolink ― 20:30
  • Miss Monique ― 19:40
  • Key M b2b Cherry ― 18:50
  • Beat Inside ― 18:00
  • R.A.N ― 17:20
  • Lirity ― 16:30
  • Jam Rumi ― 15:00

Больше по теме: Go_A выступит на Atlas Weekend 2021

Напомним, музыкальный фестиваль Atlas Weekend проходит с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ. Если вы еще не успели посетить это мероприятие, не затягивайте. У вас еще есть шанс. 

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