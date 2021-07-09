Atlas Weekend―2021: розклад на 11 липня
09.07.2021
Фестиваль Atlas Weekend―2021 стартував 5 липня. Цьогоріч на його сценах виступатимуть переважно українські виконавці. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend в останній день, 11 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.
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Розклад Atlas Weekend―2021 на 11 липня
Main Stage
- The HARDKISS ― 21:45
- Ляпіс-98 ― 19:15
- Latexfauna ―17: 30
- Marakesh ― 16:00
West Stage
- Один в каное ― 21:00
- GO_A ― 19:30
- Вагоновожаті ― 17:30
- Alicia Edelweiss ― 16:00
- Laura Marti ― 15:00
East Stage
- Трансляція футболу ― 22:00
- O.Torvald ― 19:45
- Karna ― 18:00
- Станція Мир ― 16:45
- ORIONIX ― 15:30
North Stage
- Alyona Alyona ― 20:30
- KALUSH ― 18:15
- Tricky Nicki ― 17:00
- OTOY ― 15:30
- Freel ― 14:30
Garden Stage
- DUB SPLASH SOUNDSYSTEM FT. MC NO LIMIT & SASHA TAB ― 20:30
- PLUSSTEPPER ― 19:00
- DUB SPLASH SOUNDSYSTEM FT. LIVE MUSICIANS ― 18:30
- JAHRIK & ASYA KVS & RAS EDUARDIUS ― 18:00
- NICE WISE & RAS DMYTRO ― 17:00
- SMOKYDREADLOCK ― 16:00
- DUB SPLASH SOUNDSYSTEM ― 15:00
Borjomi Wild Nature Stage
- Nazar Grabar ― 23:00
- Lucid K b2b Mytry ― 20:00
- Pest b2b Romashov ― 18:00
- ARSENIY LOFI B2B VАLERI CASSI ― 16:00
Electronic Stage
- Giorgia Angiuli ― 22:00
- Monolink ― 20:30
- Miss Monique ― 19:40
- Key M b2b Cherry ― 18:50
- Beat Inside ― 18:00
- R.A.N ― 17:20
- Lirity ― 16:30
- Jam Rumi ― 15:00
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Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. Якщо ви ще не встигли відвідати цей захід, не зволікайте. У вас іще є шанс.
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