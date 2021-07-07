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Atlas Weekend―2021: розклад на 8 липня

07.07.2021

Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартував 5 липня. Уже практично половина артистів виступила на сценах однієї з головних молодіжних подій літа в нашій країні. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 8 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

атлас

У 2021 році на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступатимуть переважно українські виконавці. Така ситуація зумовлена передовсім пандемією коронавірусу.

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Розклад Atlas Weekend—2021 на 8 липня

Main Stage

  • VERKA SERDUCHKA — 21:45
  • Валерій Меладзе — 19:45
  • KAZKA — 18:00
  • KHAYAT — 16:45

West Stage

  • Brainstorm — 21:30
  • TVORCHI — 19:15
  • Bahroma — 17:45
  • Ofliyan — 16:30
  • Катя Вандіна — 15:30

East Stage

  • Порнофільми — 22:00
  • WILDWAYS — 20:15
  • Space of Variations — 18:30
  • MegamasS — 17:15
  • CrossChains — 15:30

North Stage

  • Shortparis — 20:45
  • Sunsay — 18:45
  • DaKooka — 17:15
  • Дао Парк — 16:00
  • Gorim! — 15:00

Garden Stage

  • Dub Head — 22:00
  • Naum — 20:45
  • Strictly — 19:30
  • Incipience b2b B.Kind — 17:30
  • THE LUMB — 16:30
  • Warm Roller — 15:30
  • AmaDramma — 14:30

Borjomi Wild Nature Stage

  • Вадим Кириленко — 00:00
  • Вікторія Маре — 23:00
  • ALF! Dj — 20:00
  • FLÜR — 18:00
  • SONY — 16:00
  • Electronic Stage
  • ARTBAT — 20:40
  • Shall Ocin — 19:00
  • Dino Lenny — 17:00
  • Weizman — 15:00

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Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. Якщо ви ще не встигли відвідати цей захід, не зволікайте. У вас іще є шанс.

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