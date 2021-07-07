Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартував 5 липня. Уже практично половина артистів виступила на сценах однієї з головних молодіжних подій літа в нашій країні. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 8 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

У 2021 році на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступатимуть переважно українські виконавці. Така ситуація зумовлена передовсім пандемією коронавірусу.

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Розклад Atlas Weekend—2021 на 8 липня

Main Stage

VERKA SERDUCHKA — 21:45

Валерій Меладзе — 19:45

KAZKA — 18:00

KHAYAT — 16:45

West Stage

Brainstorm — 21:30

TVORCHI — 19:15

Bahroma — 17:45

Ofliyan — 16:30

Катя Вандіна — 15:30

East Stage

Порнофільми — 22:00

WILDWAYS — 20:15

Space of Variations — 18:30

MegamasS — 17:15

CrossChains — 15:30

North Stage

Shortparis — 20:45

Sunsay — 18:45

DaKooka — 17:15

Дао Парк — 16:00

Gorim! — 15:00

Garden Stage

Dub Head — 22:00

Naum — 20:45

Strictly — 19:30

Incipience b2b B.Kind — 17:30

THE LUMB — 16:30

Warm Roller — 15:30

AmaDramma — 14:30

Borjomi Wild Nature Stage

Вадим Кириленко — 00:00

Вікторія Маре — 23:00

ALF! Dj — 20:00

FLÜR — 18:00

SONY — 16:00

Electronic Stage

ARTBAT — 20:40

Shall Ocin — 19:00

Dino Lenny — 17:00

Weizman — 15:00

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Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. Якщо ви ще не встигли відвідати цей захід, не зволікайте. У вас іще є шанс.

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