Atlas Weekend―2021: розклад на 8 липня
Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартував 5 липня. Уже практично половина артистів виступила на сценах однієї з головних молодіжних подій літа в нашій країні. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 8 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.
У 2021 році на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступатимуть переважно українські виконавці. Така ситуація зумовлена передовсім пандемією коронавірусу.
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Розклад Atlas Weekend—2021 на 8 липня
Main Stage
- VERKA SERDUCHKA — 21:45
- Валерій Меладзе — 19:45
- KAZKA — 18:00
- KHAYAT — 16:45
West Stage
- Brainstorm — 21:30
- TVORCHI — 19:15
- Bahroma — 17:45
- Ofliyan — 16:30
- Катя Вандіна — 15:30
East Stage
- Порнофільми — 22:00
- WILDWAYS — 20:15
- Space of Variations — 18:30
- MegamasS — 17:15
- CrossChains — 15:30
North Stage
- Shortparis — 20:45
- Sunsay — 18:45
- DaKooka — 17:15
- Дао Парк — 16:00
- Gorim! — 15:00
Garden Stage
- Dub Head — 22:00
- Naum — 20:45
- Strictly — 19:30
- Incipience b2b B.Kind — 17:30
- THE LUMB — 16:30
- Warm Roller — 15:30
- AmaDramma — 14:30
Borjomi Wild Nature Stage
- Вадим Кириленко — 00:00
- Вікторія Маре — 23:00
- ALF! Dj — 20:00
- FLÜR — 18:00
- SONY — 16:00
- Electronic Stage
- ARTBAT — 20:40
- Shall Ocin — 19:00
- Dino Lenny — 17:00
- Weizman — 15:00
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Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. Якщо ви ще не встигли відвідати цей захід, не зволікайте. У вас іще є шанс.
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