Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартував 5 липня. У перші дні на музичному фестивалі вже виступили відомі виконавці. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 7 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

У 2021 році на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступатимуть переважно українські виконавці. Така ситуація зумовлена передовсім пандемією коронавірусу, адже під час карантину багато іноземних музикантів просто не можуть приїхати в Україну.

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Розклад Atlas Weekend―2021 на 7 липня

Main Stage

Brunettes Shoot Blondes — 16:30

YARMAK — 18:00

БEZ Обмежень — 19:45

DJ Snake — 22:00

West Stage

Lucas Bird — 15:00

Sasha Boole — 16:00

Cape Cod — 17:30

Beissoul & Einius — 18:30

5’Nizza — 21:15

East Stage

Joryj Kłoc — 15:30

Sinoptik — 16:45

Epolets — 18:00

ТНМК — 19:45

Трансляція футболу — 22:00

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North Stage

SuckmysalaD — 15:00

Сергій Лазановський — 16:00

ROZHDEN — 17:15

Арсен Мірзоян — 18:45

Jamala — 20:45

Garden Stage

TET — 14:30

Airbass — 15:45

Slimjah — 17:15

SNKNWRKS — 18:15

MC No Limit — 18:15

Pan4ez — 20:15

Animado — 21:45

Agami Mosh — 22:00

Electronic Stage

Gidro — 15:30

W¿T (ba-Blow) — 17:00

Eduard_ov — 18:15

EEONEGUY — 19:00

Raft Tone — 19:30

Wanna Wake — 20:15

Sikdope — 21:00

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Нагадаємо, у 2020 році через пандемію організатори фестивалю вирішили перенести захід на 2021 рік. Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. За традицією перші дні були безкоштовними для відвідувачів, потрібно було лише зареєструватися на сайті.

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