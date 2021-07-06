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Atlas Weekend—2021: розклад на 7 липня

06.07.2021

Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартував 5 липня. У перші дні на музичному фестивалі вже виступили відомі виконавці. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 7 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

атлас викенд

У 2021 році на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступатимуть переважно українські виконавці. Така ситуація зумовлена передовсім пандемією коронавірусу, адже під час карантину багато іноземних музикантів просто не можуть приїхати в Україну.

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Розклад Atlas Weekend―2021 на 7 липня

Main Stage

  • Brunettes Shoot Blondes — 16:30
  • YARMAK — 18:00
  • БEZ Обмежень — 19:45
  • DJ Snake — 22:00

West Stage

  • Lucas Bird — 15:00
  • Sasha Boole — 16:00
  • Cape Cod — 17:30
  • Beissoul & Einius — 18:30
  • 5’Nizza — 21:15

East Stage

  • Joryj Kłoc — 15:30
  • Sinoptik — 16:45
  • Epolets — 18:00
  • ТНМК — 19:45
  • Трансляція футболу — 22:00

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North Stage

  • SuckmysalaD — 15:00
  • Сергій Лазановський — 16:00
  • ROZHDEN — 17:15
  • Арсен Мірзоян — 18:45
  • Jamala — 20:45

Garden Stage

  • TET — 14:30
  • Airbass — 15:45
  • Slimjah — 17:15
  • SNKNWRKS — 18:15
  • MC No Limit — 18:15
  • Pan4ez — 20:15
  • Animado — 21:45
  • Agami Mosh — 22:00

Electronic Stage

  • Gidro — 15:30
  • W¿T (ba-Blow) — 17:00
  • Eduard_ov — 18:15
  • EEONEGUY — 19:00
  • Raft Tone — 19:30
  • Wanna Wake — 20:15
  • Sikdope — 21:00

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Нагадаємо, у 2020 році через пандемію організатори фестивалю вирішили перенести захід на 2021 рік. Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. За традицією перші дні були безкоштовними для відвідувачів, потрібно було лише зареєструватися на сайті.

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