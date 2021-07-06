Atlas Weekend—2021: розклад на 7 липня
Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартував 5 липня. У перші дні на музичному фестивалі вже виступили відомі виконавці. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 7 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.
У 2021 році на музичному фестивалі Atlas Weekend Friends Edition виступатимуть переважно українські виконавці. Така ситуація зумовлена передовсім пандемією коронавірусу, адже під час карантину багато іноземних музикантів просто не можуть приїхати в Україну.
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Розклад Atlas Weekend―2021 на 7 липня
Main Stage
- Brunettes Shoot Blondes — 16:30
- YARMAK — 18:00
- БEZ Обмежень — 19:45
- DJ Snake — 22:00
West Stage
- Lucas Bird — 15:00
- Sasha Boole — 16:00
- Cape Cod — 17:30
- Beissoul & Einius — 18:30
- 5’Nizza — 21:15
East Stage
- Joryj Kłoc — 15:30
- Sinoptik — 16:45
- Epolets — 18:00
- ТНМК — 19:45
- Трансляція футболу — 22:00
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North Stage
- SuckmysalaD — 15:00
- Сергій Лазановський — 16:00
- ROZHDEN — 17:15
- Арсен Мірзоян — 18:45
- Jamala — 20:45
Garden Stage
- TET — 14:30
- Airbass — 15:45
- Slimjah — 17:15
- SNKNWRKS — 18:15
- MC No Limit — 18:15
- Pan4ez — 20:15
- Animado — 21:45
- Agami Mosh — 22:00
Electronic Stage
- Gidro — 15:30
- W¿T (ba-Blow) — 17:00
- Eduard_ov — 18:15
- EEONEGUY — 19:00
- Raft Tone — 19:30
- Wanna Wake — 20:15
- Sikdope — 21:00
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Нагадаємо, у 2020 році через пандемію організатори фестивалю вирішили перенести захід на 2021 рік. Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. За традицією перші дні були безкоштовними для відвідувачів, потрібно було лише зареєструватися на сайті.
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