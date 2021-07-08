Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Atlas Weekend―2021: розклад на 9 липня

08.07.2021

Фестиваль Atlas Weekend―2021 стартував 5 липня. Цьогоріч на його сценах виступатимуть переважно українські виконавці. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 9 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

атлас

Розклад Atlas Weekend―2021 на 9 липня

Main Stage

  • ОКЕАН ЕЛЬЗИ ― 21:30
  • Антитіла ― 19:15
  • Христина Соловій ― 17:45
  • LAUD ― 16:15

West Stage

  • ДахаБраха ― 19:45
  • Dakh Daughters ― 18:00
  • RAGAPOP ― 16:45
  • OY Sound System ― 15:30
  • Lanka ― 14:30

East Stage

  • Пошлая Молли ― 20:30
  • MOTANKA ― 18:45
  • Stoned Jesus ― 17:15
  • The Unsleeping ― 16:00
  • Hurtom ― 15:00

North Stage

  • Ramil’ ― 20:15
  • Hensy ― 18:30
  • Курган ― 16:30
  • KAEF ― 15:45
  • Fo Sho ― 14:45

Garden Stage

  • Sagan ― 22:00
  • DJ SHNAPS ― 21:00
  • DJ Lutique ― 20:00
  • MR.Sunny ― 19:00
  • Will Armex ― 18:00
  • Tommy Lee ― 17:00
  • Sanya Dymov ― 16:00
  • Jay Filler ― 15:00

Borjomi Wild Nature Stage

  • Еeеeliseevna ― 00:00
  • Той самий Тимур ― 23:00
  • Sider ― 20:00
  • Anny Rock b2b Elina Еliаn ― 18:00
  • AVC ― 16:00

Electronic Stage

  • Monika Kruse ― 21:15
  • Spartaque ― 19:30
  • Xenia ― 18:30
  • Key M B2B R.A.N ― 17:00
  • Greenjack ― 15:00

Більше на тему: Atlas Weekend: виступ Злати Огнєвіч

Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. Якщо ви ще не встигли відвідати цей захід, не зволікайте. У вас іще є шанс.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send