Фестиваль Atlas Weekend―2021 стартував 5 липня. Цьогоріч на його сценах виступатимуть переважно українські виконавці. Хто ж буде запалювати на Atlas Weekend 9 липня? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

Main Stage

West Stage

East Stage

North Stage

Garden Stage

Borjomi Wild Nature Stage

Electronic Stage

Нагадаємо, музичний фестиваль Atlas Weekend проходить з 5 по 11 липня в Києві на ВДНГ. Якщо ви ще не встигли відвідати цей захід, не зволікайте. У вас іще є шанс.

