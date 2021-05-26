Atlas Weekend — найбільший музичний фестиваль України. У 2021 році він відбудеться 6―11 липня на території ВДНГ. Стало відоме ім’я одного з хедлайнерів музичного фестивалю. Ним став популярний виконавець Валерій Меладзе. Детальніше читайте в матеріалі.

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Наймасштабніша та найочікуваніша музична подія 2021 року — Atlas Weekend. Цьогоріч фестивалю виповниться сім років.

Одним із хедлайнерів Atlas Weekend-2021 стане підкорювач жіночих сердець Валерій Меладзе. Співак виступить на музичному фестивалі 8 липня.

«Саме під пісні Валерія Меладзе ви закохуєтеся і переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok і звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів і готуйся танцювати по трендах на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!» — йдеться в повідомленні.

Квитки на музичний фестиваль можна купити на офіційному сайті.

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