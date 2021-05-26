Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Валерій Меладзе стане хедлайнером на Atlas Weekend-2021

26.05.2021

Atlas Weekend найбільший музичний фестиваль України. У 2021 році він відбудеться 6―11 липня на території ВДНГ. Стало відоме ім’я одного з хедлайнерів музичного фестивалю. Ним став популярний виконавець Валерій Меладзе. Детальніше читайте в матеріалі.

атлас

Більше на тему: Невже Арсен Мірзоян крутить роман зі Златою Огнєвіч?

Наймасштабніша та найочікуваніша музична подія 2021 року Atlas Weekend. Цьогоріч фестивалю виповниться сім років.

Одним із хедлайнерів Atlas Weekend-2021 стане підкорювач жіночих сердець Валерій Меладзе. Співак виступить на музичному фестивалі 8 липня.

«Саме під пісні Валерія Меладзе ви закохуєтеся і переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok і звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів і готуйся танцювати по трендах на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!» йдеться в повідомленні.

Квитки на музичний фестиваль можна купити на офіційному сайті.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати