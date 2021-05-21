Упевнений у собі, стриманий в емоціях, зразковий сім’янин. Усе це про Арсена Мірзояна. Ведучі передачі про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили з’ясувати, чи не приховує чогось співак за такою ідилією? Подробиці в матеріалі.

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За умовами експерименту на руку артисту ведучі проєкту наділи надчутливий браслет, який фіксуватиме найменші зміни його пульсу. І почали з наболілого…

Кажуть, що Тоня Матвієнко дуже ревнива і контролює всі вхідні дзвінки свого чоловіка. І відразу ж пульс Арсена трохи збільшився. Невже це правда?

«Ну, іноді буває, звичайно, якщо це нічні дзвінки, то це можуть бути мої друзі. Але Тоні завжди цікаво, хто там дзвонить, такий безсмертний. Ну, ревнує, буває, іноді. Але ми завжди з нею це обговорюємо», — зізнався Арсен.

А що співак відповість на чутку про те, що в нього роман зі Златою Огнєвіч? Та на це Арсен тільки розсміявся і запевнив, що в нього зі Златою суто робочі відносини. І це правда, адже пульс чоловіка сповільнився.

Ну, а як прокоментує Арсен недавні заголовки, які рясніли у всіх ЗМІ: «Арсен Мірзоян показав свою дівчину. І це не Тоня Матвієнко»? Але й тут співак знайшов, що відповісти:

«Мова йде про мою пісню. Тільки творчість!».

Утім, дружба між чоловіком і жінкою існує. Та чи не про одну з таких жінок наступна чутка: Мірзоян щодня згадує про іншу жінку.

«У мене дуже багато друзів і подруг. І була одна. На жаль, її вже немає. ДТП… Вона для нас завжди залишається єдиною, чарівною і життєрадісною подругою, тому ми її часто згадуємо», — зізнався співак.

Трагічна смерть дівчини стала шоком не тільки для Арсена, а й для Тоні, з якою вони були подругами.

Хочете дізнатися, з якою з жінок Арсен досі не може знайти спільну мову? Невже це Ніна Матвієнко? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Невже Арсен Мірзоян крутить роман зі Златою Огнєвіч? Провідні передачі Неймовірна правда про зірок - Надія Матвєєва і Григорій Решетник - вирішили з'ясувати, чи не приховує чогось Арсен Мірзоян за ідеальним життям

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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