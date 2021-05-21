Неужели Арсен Мирзоян крутит роман со Златой Огневич?

Уверенный в себе, сдержанный в эмоциях, примерный семьянин. Все это об Арсене Мирзояне. Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили выяснить, не скрывает ли чего-нибудь певец за такой идиллией? Подробности в материале.

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По условиям эксперимента на руку артисту ведущие проекта надели сверхчувствительный браслет, который будет фиксировать малейшие изменения его пульса. И начали с наболевшего…

Говорят, что Тоня Матвиенко очень ревнивая и контролирует все входящие звонки своего мужа. И сразу же пульс Арсена немного увеличился. Неужели это правда?

«Ну, иногда бывает, конечно, если это ночные звонки, то это могут быть мои друзья. Но Тоне всегда интересно, кто там звонит, такой бессмертный. Ну, ревнует, бывает, иногда. Но мы всегда с ней это обсуждаем», — признался Арсен.

А что певец ответит на слух о том, что у него роман со Златой Огневич? Но на это Арсен только рассмеялся и заверил, что у него со Златой рабочие отношения. И это правда, ведь пульс мужчины замедлился.

Ну, а как прокомментирует Арсен недавние заголовки, которые пестрили во всех СМИ: «Арсен Мирзоян показал свою девушку. И это не Тоня Матвиенко». Но и тут певец нашел, что ответить:

«Речь идет о моей песне. Только творчество!».

Впрочем, дружба между мужчиной и женщиной существует. Но не об одной из таких женщин следующий слух: Мирзоян ежедневно вспоминает о другой женщине.

«У меня очень много друзей и подруг. И была одна. К сожалению, ее уже нет. ДТП… Она для нас всегда остается единственной, обворожительной и жизнерадостной подругой, поэтому мы ее часто вспоминаем», — признался певец.

Трагическая смерть девушки стала шоком не только для Арсена, но и для Тони, с которой они были подругами.

Хотите узнать, с какой из женщин Арсен до сих пор не может найти общий язык? Неужели это Нина Матвиенко? Смотрите все подробности в видео!

Video: Неужели Арсен Мирзоян крутит роман со Златой Огневич? Ведущие передачи Неймовірна правда про зірок ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили выяснить, не скрывает ли чего-нибудь Арсен Мирзоян за идеальной жизнью

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