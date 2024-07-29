Секрети стрункості від ведучої СТБ Надії Матвєєвої: як відома телеведуча тримає себе у формі

Не варто приховувати, що спорт — це вже давно не тільки про красиве тіло, а й про здоров’я загалом. Ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» СТБ Надія Матвєєва розповіла як підтримує добру фізичну форму і чому вважає спорт важливим аспектом життя.

Зірка СТБ упевнена, що спорт допомагає зміцнити здоров’я, розкласти думки у голові по поличках, а ще додає життєвих сил:

«Я спортом займаюся навіть у спеку. Звичайно це не кардіо-тренування, на витривалість. Ходьба у тіні, розтяжка — деальний варіант. Ці нехитрі вправи допомагають достатньо навантажити м’язи і не нашкодити серцево-судинній системі. Сама такий підхід практикую і рекомендую. А тіло і розум за таку активність подякують».

Більше на тему: Надія Матвєєва поділилася особистими переживаннями про синдром втрачених можливостей під час війни

Телеведуча розповідає, що для того щоб тримати себе у формі самого спорту замало. Тут потрібен комплексний підхід. Зокрема, фізична активність і здорове харчування:

«Максимальна моя вага була у студентські роки — 70 кілограм. Зараз я притримуюся стабільної ваги і дозволяю собі відхилення від неї +-3 кілограми. Якщо бачу на вагах щось не те – одразу ж регулюю раціон (більше зелені і білків), тримаю водний баланс і додаю більше спорту».

Якщо хтось подумає, що Надія Матвєєва, аби мати добру фізичну форму мусить постійно себе обмежувати, то зірка каже, що це не так. Телеведуча не приховує, що й солоденьке полюбляє. Секрет у тому, що знає свою міру:

«Я будую свій раціон так, щоб їжа смакувала по різному щодня. І солодке, і гірке, і кисленьке, і солоне люблю. Саме різноманіття допомагає не впадати в крайнощі. Воно допомагає наситити організм потрібними елементами і не зациклюватися на продуктах що можуть вплинути згубно на вагу».



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ