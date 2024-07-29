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Неймовірна правда про зірок

Секрети стрункості від ведучої СТБ Надії Матвєєвої: як відома телеведуча тримає себе у формі

29.07.2024

Не варто приховувати, що спорт — це вже давно не тільки про красиве тіло, а й про здоров’я загалом. Ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» СТБ Надія Матвєєва розповіла як підтримує добру фізичну форму і чому вважає спорт важливим аспектом життя. 

Секрети стрункості від ведучої СТБ Надії Матвєєвої

Зірка СТБ упевнена, що спорт допомагає зміцнити здоров’я, розкласти думки у голові по поличках, а ще додає життєвих сил:

«Я спортом займаюся навіть у спеку. Звичайно це не кардіо-тренування, на витривалість. Ходьба у тіні, розтяжка — деальний варіант. Ці нехитрі вправи допомагають достатньо навантажити м’язи і не нашкодити серцево-судинній системі. Сама такий підхід практикую і рекомендую. А тіло і розум за таку активність подякують».   

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Телеведуча розповідає, що для того щоб тримати себе у формі самого спорту замало. Тут потрібен комплексний підхід. Зокрема, фізична активність і здорове харчування: 

«Максимальна моя вага була у студентські роки — 70 кілограм. Зараз я притримуюся стабільної ваги і дозволяю собі відхилення від неї +-3 кілограми. Якщо бачу на вагах щось не те – одразу ж регулюю раціон (більше зелені і білків), тримаю водний баланс і додаю більше спорту».

Секрети стрункості від ведучої СТБ Надії Матвєєвої

Якщо хтось подумає, що Надія Матвєєва, аби мати добру фізичну форму мусить постійно себе обмежувати, то зірка каже, що це не так. Телеведуча не приховує, що й солоденьке полюбляє. Секрет у тому, що знає свою міру: 

«Я будую свій раціон так, щоб їжа смакувала по різному щодня. І солодке, і гірке, і кисленьке, і солоне люблю. Саме різноманіття допомагає не впадати в крайнощі. Воно допомагає наситити організм потрібними елементами і не зациклюватися на продуктах що можуть вплинути згубно на вагу».

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