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Неймовірна правда про зірок

Ведуча СТБ Надія Матвєєва звертає увагу на важливість розвитку емоційного інтелекту

31.07.2024

Ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» на телеканалі СТБ Надія Матвєєва поділилася у своїх соціальних мережах важливою темою — чому варто розвивати емоційний інтелект. За її словами, емоційний інтелект — це здатність розпізнавати та усвідомлювати власні емоції, розуміти емоції інших людей та вміти регулювати їх у відносинах.

Надія Матвєєва про важливість розвитку емоційного інтелекту

«Ми весь час відчуваємо емоції, вони є реакцією тіла та психіки на все, що з нами відбувається, а також на наші думки. Якщо замість розуміння свого емоційного стану та проживання емоцій ми пригнічуємо ‘небажані’ емоції, вони накопичуються напругою у тілі, спричиняють захворювання (психосоматика), призводять до емоційних зривів, що псує стосунки з собою та іншими людьми».

Надія також дала практичну пораду для розвитку емоційного інтелекту:

«Маленький крок у розвитку емоційного інтелекту — називати емоцію, яку відчуваєш. Доведено: якщо визнати: ‘Я злюся!’, ‘Я в розпачі’, емоція трішки послабне. Далі буде легше щось зробити, щоб змінити свій емоційний стан».

Ведуча зізнається, що відчуває піднесення, оскільки поділилася з читачами знаннями, які можуть бути корисними у житті.

Більше на тему: Секрети стрункості від ведучої СТБ Надії Матвєєвої: як відома телеведуча тримає себе у формі

Нагадаємо, Надія Матвєєва захоплюєтеся психологією і здобуває професію за цим фахом. Вона є сертифікованим коучем за стандартами ICF, навчалася в Українському міжнародному коучинговому університеті CoachingUp, а наразі підсилює знання в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Зараз Надія на етапі написання магістерської роботи з психології на тему: «Емоційний інтелект психологів-початківців».

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