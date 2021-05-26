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Валерий Меладзе станет хедлайнером на Atlas Weekend – 2021

26.05.2021

Atlas Weekend крупнейший музыкальный фестиваль Украины. В 2021 году он состоится 611 июля на территории ВДНХ. Стало известно имя одного из хедлайнеров музыкального фестиваля. Им стал популярный исполнитель Валерий Меладзе. Подробнее читайте в материале.

атлас

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Самое масштабное и самое ожидаемое музыкальное событие 2021 года Atlas Weekend. В этом году фестивалю исполнится семь лет.

Одним из хедлайнеров Atlas Weekend2021 станет покоритель женских сердец Валерий Меладзе. Певец выступит на музыкальном фестивале 8 июля. 

«Именно под песни Валерия Меладзе вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать по трендам на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!» — говорится в сообщении.

Билеты на музыкальный фестиваль можно купить на официальном сайте.

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