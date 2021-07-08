Atlas Weekend—2021: расписание на 9 июля
08.07.2021
Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартовал 5 июля. В этом году на его сценах будут выступать преимущественно украинские исполнители. Кто же будет зажигать на Atlas Weekend 9 июля? Ответы найдете в нашем материале.
Расписание Atlas Weekend―2021 на 9 июля
Main Stage
- ОКЕАН ЕЛЬЗИ ― 21:30
- Антитіла ― 19:15
- Кристина Соловий ― 17:45
- LAUD ― 16:15
West Stage
- ДахаБраха ― 19:45
- Dakh Daughters ― 18:00
- RAGAPOP ― 16:45
- OY Sound System ― 15:30
- Lanka ― 14:30
East Stage
- Пошлая Молли ― 20:30
- MOTANKA ― 18:45
- Stoned Jesus ― 17:15
- The Unsleeping ― 16:00
- Hurtom ― 15:00
North Stage
- Ramil’ ― 20:15
- Hensy ― 18:30
- Курган ― 16:30
- KAEF ― 15:45
- Fo Sho ― 14:45
Garden Stage
- Sagan ― 22:00
- DJ SHNAPS ― 21:00
- DJ Lutique ― 20:00
- MR.Sunny ― 19:00
- Will Armex ― 18:00
- Tommy Lee ― 17:00
- Sanya Dymov ― 16:00
- Jay Filler ― 15:00
Borjomi Wild Nature Stage
- Еeеeliseevna ― 00:00
- Тот самый Тимур ― 23:00
- Sider ― 20:00
- Anny Rock b2b Elina Еliаn ― 18:00
- AVC ― 16:00
Electronic Stage
- Monika Kruse ― 21:15
- Spartaque ― 19:30
- Xenia ― 18:30
- Key M B2B R.A.N ― 17:00
- Greenjack ― 15:00
Больше по теме: Atlas Weekend: выступление Златы Огневич
Напомним, музыкальный фестиваль Atlas Weekend проходит с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ. Если вы еще не успели посетить это мероприятие, не затягивайте. У вас еще есть шанс.
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