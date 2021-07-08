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Atlas Weekend—2021: расписание на 9 июля

08.07.2021

Фестиваль Atlas Weekend—2021 стартовал 5 июля. В этом году на его сценах будут выступать преимущественно украинские исполнители. Кто же будет зажигать на Atlas Weekend 9 июля? Ответы найдете в нашем материале.

атлас

Расписание Atlas Weekend―2021 на 9 июля

Main Stage

  • ОКЕАН ЕЛЬЗИ ― 21:30
  • Антитіла ― 19:15
  • Кристина Соловий ― 17:45
  • LAUD ― 16:15

West Stage

  • ДахаБраха ― 19:45
  • Dakh Daughters ― 18:00
  • RAGAPOP ― 16:45
  • OY Sound System ― 15:30
  • Lanka ― 14:30

East Stage

  • Пошлая Молли ― 20:30
  • MOTANKA ― 18:45
  • Stoned Jesus ― 17:15
  • The Unsleeping ― 16:00
  • Hurtom ― 15:00

North Stage

  • Ramil’ ― 20:15
  • Hensy ― 18:30
  • Курган ― 16:30
  • KAEF ― 15:45
  • Fo Sho ― 14:45

Garden Stage

  • Sagan ― 22:00
  • DJ SHNAPS ― 21:00
  • DJ Lutique ― 20:00
  • MR.Sunny ― 19:00
  • Will Armex ― 18:00
  • Tommy Lee ― 17:00
  • Sanya Dymov ― 16:00
  • Jay Filler ― 15:00

Borjomi Wild Nature Stage

  • Еeеeliseevna ― 00:00
  • Тот самый Тимур ― 23:00
  • Sider ― 20:00
  • Anny Rock b2b Elina Еliаn ― 18:00
  • AVC ― 16:00

Electronic Stage

  • Monika Kruse ― 21:15
  • Spartaque ― 19:30
  • Xenia ― 18:30
  • Key M B2B R.A.N ― 17:00
  • Greenjack ― 15:00

Больше по теме: Atlas Weekend: выступление Златы Огневич

Напомним, музыкальный фестиваль Atlas Weekend проходит с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ. Если вы еще не успели посетить это мероприятие, не затягивайте. У вас еще есть шанс. 

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