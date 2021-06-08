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Go_A виступить на Atlas Weekend 2021

08.06.2021

Кілька тижнів тому Gо_A наШУМів на міжнародному конкурсі Євробачення-2021. А вже сьогодні гурт оголосив про те, що виступить на одному з найбільших музичних фестивалів України ― Atlas Weekend. 

«Готуйся шуміти на повну: Go_A на Atlas Weekend Friends Edition! Чули, як уся Європа співає українських веснянок? А про те, що пісня українського гурту вперше посіла першу сходинку у світовому чарті Spotify та потрапила до чарту Billboard? Це все — потужна енергетика електрофольку від Go_A! І ми відчуємо її на собі вже 11 липня!».

Нагадаємо, що Atlas Weekend проходить щорічно в Києві в першій половині липня на ВДНГ.

Більше на тему: Руслан Квінта: Коли я перший раз набрав Go_A, почув у відповідь: «Який конкурс? Наша музика не для Євробачення»

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