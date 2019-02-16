Участник Нацотбора на Евровидение-2019 KHAYAT творчеством занимается относительно недавно, но благодаря своему таланту вже смог попасть на столь масштабный конкурс. Для украинского исполнителя важно, чтобы номер и песня были в гармонии. Выступление по словам KHAYAT’а соответствует настроению и посылу композиции «Ever».

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Вердикты судей для артиста были очень разными. Евгений Филатов сказал, что KHAYAT очень самобытный и что у него есть свой уникальный стиль, а это то, что хотят все артисты. Евгений Филатов напомнил, что у Евровидения есть регламент и структурность, потому KHAYAT будет сложно. Но то, что у нас в стране есть такие артисты – круто.

Джамала так высказалась про выступление KHAYAT: «У вас чудесный тембр. И это круто. Но я хотела услышать динамку, но не вышло. Но вы действительно очень интересный исполнитель».

Данилко считает, что для Евровидения эта песня абсолютно не подходит.

На комментарии судей про то, что его песня не подходит для Евровидения артист ответил очень лаконично и уверенно: «Джамале тоже говорили, что у нее не форматная песня, но она же победила».

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