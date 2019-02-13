Среди конкурсантов на Национальном отборе на Евровидение 2019 выступят как уже известные, так и начинающие исполнители. Открытием для всех стал молодой украинский певец KHAYAT, который поделился впечатлениями от подготовки к Нацотбору. Как прокомментировал KHAYAT свое творчество – читайте в материале.

Что побудило вас принять участие в Национальном отборе на Евровидение-2019?

Желание понять, насколько творчество KHAYAT’а интересно людям.

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На ваш взгляд, чем вы выделяетесь среди остальных участников?

В том, что я делаю, акцент именно на музыку и ее содержание.

Каким будет ваш номер на сцене Нацотбора?

Для нас очень важно, чтобы номер и песня были в гармонии. Поэтому выступление будет соответствовать настроению и посылу песни, а будет ли «шоу» феерическим — зритель решит своим голосованием.

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