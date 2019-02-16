Серед конкурсантів на Національному відборі на Євробачення-2019 виступатимуть як вже відомі, так і виконавці-початківці. Відкриттям для всіх став молодий український співак KHAYAT, який поділився враженнями від підготовки до Нацвідбору. Як прокоментував KHAYAT свою творчість – читайте в матеріалі.

Що відчуваєте перед жеребкуванням?

Насправді, емоцій більше, ніж піску на морському березі. Скоріше відчуваю радість, але в якійсь мірі – невідомість, можливо, з відтінком милування, а може навіть більш заплутаний коктейль.

Що спонукало вас взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2019?

Бажання зрозуміти, наскільки творчість KHAYAT’а цікава людям.

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На ваш погляд, чим ви виділяєтеся серед інших учасників?

Тим, що я роблю акцент саме на музику та її зміст.

Яким буде ваш номер на сцені Нацвідбору?

Для нас дуже важливо, щоб номер і пісня були в гармонії. Тому виступ відповідатиме настрою та посилу пісні, а чи буде «шоу» феєричним – глядач вирішить своїм голосуванням.

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