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KHAYAT — «CALL FOR LOVE»: учасник представив пісню для Націвідбору-2020

04.02.2020

KHAYAT представив нову пісню «CALL FOR LOVE», з якою боротиметься за право представити Україну на Євробачення-2020. Про що пісня учасника, а також що сам виконавець вклав в основу виконання? Слухайте пісню «CALL FOR LOVE» в матеріалі.

нацотбор 2020

Більше на тему: KHAYAT: біографія, творчість та всі новини про артиста

За словами виконавця, ця робота стала великим кроком до руйнування його внутрішніх бар‘єрів як композитора, адже вона отримала нове звучання.

«Пісня CALL FOR LOVE ‒ сміливий заклик до любові. Головна ідея в тому, що вона є тією рушійною силою, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її у своє серце. Іноді людині потрібен певний поштовх, аби побачити, що життя складається не тільки з рутинного буття, стресу та нав‘язаних стандартів соціуму. Люди звертаються по допомогу до Бога, до закону і забувають про те, що насправді все в цьому світі починається з любові», наголосив KHAYAT.

нацотбор 2020

У композиції співак поєднав сучасну електронну музику та українські мотиви. Як акцентує KHAYAT, для нього важливо, щоб пісня від України на Євробаченні містила аспект національної ідентифікації.

KHAYAT виступатиме під номером 6 у другому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 15 лютого.

Прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 транслюватимуть одночасно на СТБ та телеканалі Суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ.

Більше на тему: Володимир, але не Ярославський: хто став ведучим трансляції з бекстейджу Нацвідбору на Євробачення-2020?

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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