Співак David Axelrod (Девід Аксельрод) представив авторську романтичну баладу Horizon, якою збирається підкорити серця глядачів Нацвідбору на Євробачення-2020.

«Horizon – саме та пісня, яка викликає емоції, від якої мурашки і навертаються сльози! Але ці сльози – це сльози радості, подяки і щастя!»

За словами артиста, пісня чекала своєї прем’єри цілих 5 років. Девід називає «Horizon» справжнім гімном любові і вдячності коханій людині.

«Моя мета на Національному відборі на Євробачення-2020 проста: я хочу донести свою музику, поділитися власними емоціями і нагадати людям, заради чого потрібно жити!» – додав співак.



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