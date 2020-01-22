David Axelrod: біографія, творчість і всі новини про артиста

David Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення-2020. Уже 15 лютого співак виступить під номером 7, а також побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені. Біографію і всі новини про артиста — читайте в матеріалі.

David Axelrod (Девід Аксельрод) ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу «Голос країни» він постав із новим офіційним іменем і прізвищем. Як зізнався виконавець, після творчої паузи виникла необхідність змінити і репертуар, і ім’я.

Варто зазначити, що відео виступу співака з піснею «Never Enough» потрапило в тренди YouTube та отримало понад два мільйони переглядів, а на потужний і харизматичний вокал Аксельрода повернулися всі тренери.

Девід народився 22 червня 1983 року в Дніпрі. За його плечима — участь у проєктах «Шанс-4», «Х-фактор» і «Танці з зірками». У 2013 році він вже брав участь у Нацвідборі на Євробачення, де вийшов у фінал і отримав величезну підтримку української аудиторії. Але після голосування професійного журі посів друге місце, залишившись фаворитом телеаудиторії. У 2017 році в Палаці «Україна» відбувся великий сольний концерт виконавця з програмою JAZZ&LOVE.

Більше на тему: Євробачення-2020: результати жеребкування учасників Нацвідбору

Новий етап своєї кар’єри виконавець розпочав із треку «Boom! Boom!» , прем’єра якого відбулася під час гала-концерту легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця»-2019. Разом із Аксельродом на сцену тоді вийшла двадцятка найкращих танцюристів країни.

Девід разом зі своєю дружиною Оленою Мозговою разом з 2005 року. Пара офіційно побралася перед народженням доньки Соломії в 2015 році.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ