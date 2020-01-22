Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

David Axelrod: біографія, творчість і всі новини про артиста

22.01.2020

David Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення-2020. Уже 15 лютого співак виступить під номером 7, а також побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені. Біографію і всі новини про артиста — читайте в матеріалі.

дэвид аксельрод

David Axelrod (Девід Аксельрод) ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу «Голос країни» він постав із новим офіційним іменем і прізвищем. Як зізнався виконавець, після творчої паузи виникла необхідність змінити і репертуар, і ім’я. 

Варто зазначити, що відео виступу співака з піснею «Never Enough» потрапило в тренди YouTube та отримало понад два мільйони переглядів, а на потужний і харизматичний вокал Аксельрода повернулися всі тренери.

дэвид аксельрод

Девід народився 22 червня 1983 року в Дніпрі. За його плечима участь у проєктах «Шанс-4», «Х-фактор» і «Танці з зірками». У 2013 році він вже брав участь у Нацвідборі на Євробачення, де вийшов у фінал і отримав величезну підтримку української аудиторії. Але після голосування професійного журі посів друге місце, залишившись фаворитом телеаудиторії. У 2017 році в Палаці «Україна» відбувся великий сольний концерт виконавця з програмою JAZZ&LOVE.

Більше на тему: Євробачення-2020: результати жеребкування учасників Нацвідбору

Новий етап своєї кар’єри виконавець розпочав із треку «Boom! Boom!» , прем’єра якого відбулася під час гала-концерту легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця»-2019. Разом із Аксельродом на сцену тоді вийшла двадцятка найкращих танцюристів країни.

Девід разом зі своєю дружиною Оленою Мозговою разом з 2005 року. Пара офіційно побралася перед народженням доньки Соломії в 2015 році. 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить