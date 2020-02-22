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David Axelrod: биография, творчество и все новости об артисте

22.02.2020

David Axelrod стал финалистом Национального отбора на Евровидение-2020. Уже 22 февраля певец выступит под номером 4, а также поборется за право представить Украину на международной музыкальной арене. Биографию и все новости об артисте — читайте в материале.

дэвид аксельрод

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию финала от 22.02.2020

David Axelrod (Дэвид Аксельрод) еще год назад был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу «Голос країни» предстал с новым официальным именем и фамилией. Как признался исполнитель, после творческой паузы возникла необходимость изменить и репертуар, и имя. 

Стоит отметить, что видео выступления певца с песней «Never Enough» попало в тренды YouTube и получило более двух миллионов просмотров, а на мощный и харизматичный вокал Аксельрода развернулись все тренеры.

дэвид аксельрод

Дэвид родился 22 июня 1983 года в Днепре. За его плечами участие в проектах «Шанс»-4, «Х-фактор» и «Танцы со звездами». В 2013 году он уже участвовал в Нацотборе на Евровидение, где вышел в финал и получил огромную поддержку украинской аудитории. Но после голосования профессионального жюри занял второе место, оставшись фаворитом телеаудитории. В 2017 году во Дворце «Украина»  состоялся большой сольный концерт исполнителя с программой JAZZ&LOVE.

Новый этап своей карьеры исполнитель начал с трека «Boom! Boom!», премьера которого состоялась во время гала-концерта легендарной музыкальной премии «Золота Жар-птиця»-2019. Вместе с Аксельродом на сцену тогда вышла двадцатка лучших танцоров страны.

Дэвид познакомился со своей будущей женой Аленой Мозговой в 2006 году. Пара официально поженилась перед рождением дочери Соломии в 2015-м.

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