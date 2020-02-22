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David Axelrod: біографія, творчість і всі новини про артиста

22.02.2020

David Axelrod став фіналістом Національного відбору на Євробачення-2020. Уже 22 лютого співак виступить під номером 4, а також побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені. Біографію і всі новини про артиста — читайте в матеріалі.

дэвид аксельрод

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020

David Axelrod (Девід Аксельрод) ще рік тому був Володимиром Ткаченком, але в дев’ятому сезоні шоу «Голос країни» він постав із новим офіційним іменем і прізвищем. Як зізнався виконавець, після творчої паузи виникла потреба змінити і репертуар, і ім’я. 

Варто зазначити, що відео виступу співака з піснею «Never Enough» потрапило в тренди YouTube та отримало понад два мільйони переглядів, а на потужний і харизматичний вокал Аксельрода повернулися всі тренери.

дэвид аксельрод

Девід народився 22 червня 1983 року в Дніпрі. За його плечима участь у проєктах «Шанс-4», «Х-фактор» і «Танці з зірками». У 2013 році він вже брав участь у Нацвідборі на Євробачення, де вийшов у фінал і отримав величезну підтримку української аудиторії. Але після голосування професійного журі посів друге місце, залишившись фаворитом телеаудиторії. У 2017 році в Палаці «Україна» відбувся великий сольний концерт виконавця з програмою JAZZ&LOVE.

Новий етап своєї кар’єри виконавець розпочав із треку «Boom! Boom!», прем’єра якого відбулася під час гала-концерту легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця»-2019. Разом із Аксельродом на сцену тоді вийшла двадцятка найкращих танцюристів країни.

Девід познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою Мозговою у 2006 році. Пара офіційно побралася перед народженням доньки Соломії в 2015-му. 

Більше на тему: Девід Аксельрод: Моя пісня чекала своєї презентації цілих 5 років

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