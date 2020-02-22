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Девід Аксельрод: Моя пісня чекала своєї презентації цілих 5 років!

22.02.2020

Девід Аксельрод братиме участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. 36-річний співак написав романтичну баладу, з якою збирається знову підкорити серця глядачів 22 лютого. Але що конкретно приготував для конкурсу відомий артист і чого хоче домогтися своєю участю – читайте вже зараз!

Девіде, подейкують, свою пісню на Нацвідбір-2020 ви написали доволі давно. Це правда?

Так, моя пісня чекала своєї презентації цілих 5 років! Цю пісню я написав, коли дізнався, що у нас з коханою буде дитина. Емоції переповнювали мене, і всі вони вилились у цю баладу. 

А чому ж так довго ви не подавалися на Нацвідбір з цією піснею?

Ну, знаєте, так буває, коли ти пишеш пісню і розумієш, що не час ще для неї. Цього року я відчув, що хочу її заспівати саме на Національному відборі на Євробачення. Нацвідбір, на мій погляд, – це найкоротший шлях до слухача. Тим паче ця пісня – балада. 

Яка у вас мета на Нацвідбір на Євробачення-2020?

Я просто хочу нести свою музику, поділитись власними емоціями та нагадати людям, заради чого потрібно жити.

І про що саме ваша композиція?

Це справжній гімн любові та вдячності коханій людині. Впевнений, такі почуття знайомі багатьом людям, але не завжди ми можемо їх висловити. Ця пісня може допомогти це зробити.

А чому саме ви маєте представляти Україну на Євробаченні?

Якщо емоції, енергія та почуття, які закладені в цю пісню, резонуватимуть з глядачами, то поїду представляти Україну я. Як ні – то хтось інший.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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