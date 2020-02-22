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David Axelrod – «Horizon»: пісня для Нацвідбору на Євробачення-2020

22.02.2020

Співак David Axelrod (Девід Аксельрод) представив авторську романтичну баладу Horizon, якою 22 лютого збирається підкорити серця глядачів у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020

«Horizon – саме та пісня, яка викликає емоції, від якої мурашки і навертаються сльози! Але ці сльози – це сльози радості, подяки і щастя!»

За словами артиста, пісня чекала своєї прем’єри цілих 5 років. Девід називає «Horizon» справжнім гімном любові і вдячності коханій людині.

«Моя мета на Національному відборі на Євробачення-2020 проста: я хочу донести свою музику, поділитися власними емоціями і нагадати людям, заради чого потрібно жити!» – додав співак.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: David Axelrod: біографія, творчість і всі новини про Девіда Аксельрода

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