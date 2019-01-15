Оголошені імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Тель-Авіві. Одним із учасників став виконавець-початківець KHAYAT. Біографію учасника Національного відбору на Євробачення 2019 KHAYAT’а – читайте в матеріалі.

KHAYAT – учасник Національного відбору на Євробачення 2019. Перспективний, амбіційний український виконавець, який поєднує українську стилістику виконання та сучасне звучання. Творчістю займається відносно недавно під псевдонімом співзвучним з ім’ям. Справжнє ім’я Ado KHAYAT’а – Андрій. Виконавець вже встиг зібрати свою аудиторію прихильників і зайняти позиції серед співаків електронного звучання.

Влітку KHAYAT презентував свою авторську пісню «DEVOCHKA», а восени «Ясно». Свої композиції писав під керівництвом Івана Дорна, а також виступав у нього на лейблі Masterskaya. Співак переспівує українських виконавців, серед яких «Океан Ельзи» та Сергій Бабкін. Так, пісні «Мене» та «Ще осінь зовсім молода» хлопець виконав у авторському стилі на український сучасний лад. Своєю творчістю ділиться в мережі.

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Для KHAYAT’а участь у Національному відборі на Євробачення-2019 є першим і найбільш відповідальним досвідом у його кар’єрі.

«Дуже часто ми нерішуче ставимося до важливих кроків у житті, адже боїмося змін», – вважає KHAYAT. Саме тому випробовує свій шанс представляти Україну на міжнародній арені музики.

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