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KHAYAT: Cвою пісню для Нацвідбору я презентую в останній момент

24.01.2020

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT для багатьох став відкриттям  ще минулого року. Амбітний виконавець поєднує у своїх музичних творах українську стилістику виконання і сучасне звучання.Читайте інтерв’ю з креативним молодим артистом просто зараз! 

Ти ще досі не презентував пісню для Нацвідбору. Якою вона буде?

Я насправді дуже вагався, коли саме буду випускати конкурсну пісню. Тому що я знав, що все це залежатиме від мого порядкового номеру та ефіру. Зараз я розумію, що ще трішки потягну інтригу. Знаю одне: свою пісню для Нацвідбору я презентую в останній момент. 

А що особисто для тебе означає прийти на Нацвідбір вдруге?

Для мене це такий челендж. По-перше, повертатися завжди важче, ніж робити першу спробу. По-друге, це тому, що в суддівському кріслі сидітиме мій тренер з «Голосу країни» Тіна Кароль, і для мене це – ще одне надзавдання. Я думаю, що цього року до мене буде ще прискіпливіша увага аудиторії. Тому завдання, яке я для себе поставив, –  не розчарувати глядачів.

А кого ти вважаєш зараз своїм головним конкурентом?

Я ще не чув пісень учасників, тому не буду судити. Одразу після того, як я дізнався, що братиму участь у Нацвідборі, я почав готуватися на повну. Тому тоді мені було не до цього. Насправді й минулого року я не слухав пісні конкурентів, тому що це завжди давить й демотивує. Коли ти чуєш заявки учасників, то починаєш у своїй пісні шукати якісь недоробки, хочеш щось змінити, і це погано впливає на загальний результат. 

А як довго цього року ти готувався до Нацвідбору? 

Для мене це рішення було не спонтанне. Я його дуже довго обмірковував, і десь два місяці приймав це рішення.

                Анна Голішевська

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Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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