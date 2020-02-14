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KHAYAT: Свою песню для Нацотбора я представил в последний момент

14.02.2020

Участник Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT для многих стал открытием еще в прошлом году. Амбициозный исполнитель сочетает в своих музыкальных произведениях украинскую стилистику исполнения и современное звучание. Читайте интервью с креативным молодым артистом прямо сейчас!

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Ты до сих пор не представил песню для Нацотбора. Какой она будет?

Я на самом деле очень колебался, когда именно буду выпускать конкурсную песню. Потому что я знал, что все это будет зависеть от моего порядкового номера и эфира. Сейчас я понимаю, что еще немного потяну интригу. Знаю одно: свою песню для Нацотбора я представлю в последний момент.

А что лично для тебя значит прийти на Нацотбор во второй раз?

Для меня это такой челлендж. Во-первых, возвращаться всегда труднее, чем делать первую попытку. Во-вторых, это потому, что в судейском кресле будет сидеть мой тренер по «Голосу страны» Тина Кароль, и для меня это еще одна сверхзадача. Я думаю, что в этом году ко мне будет еще пристальнее внимание аудитории. Поэтому задача, которую я для себя поставил, – не разочаровать зрителей.

А кого ты считаешь сейчас своим главным конкурентом?

Я еще не слышал песен участников, поэтому не буду судить. Сразу после того, как я узнал, что буду участвовать в Нацотборе, я стал готовиться по полной. Поэтому тогда мне было не до этого. На самом деле и в прошлом году я не слушал песни конкурентов, потому что это всегда давит и демотивирует. Когда ты слышишь заявки участников, то начинаешь в своей песне искать какие-то недоработки, хочешь что-то изменить, и это плохо влияет на общий результат.

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А как долго в этом году ты готовился к Нацотбору?

Для меня это решение было не спонтанным. Я его очень долго обдумывал, и где-то два месяца принималось это решение.

Анна Голишевская

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