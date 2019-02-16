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Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2019 от 16.02.2019

16.02.2019

Члены жюри Национального отбора на Евровидение-2019 и зрители определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в финал.

Нацотбор Евровидение 2019

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16 февраля 2019 года в первом полуфинале Нацотбора сразились сразу 8 участников:

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

По результатам оценивания жюри и зрительского голосования в финале за первое место будут бороться: MaruvBrunettes Shoot BlondesYUKOFreedom JazzKAZKAANNA MARIA.

Нацотбор Евровидение 2019

Напоминаем, что финал Национального отбора на Евровидение-2019 пройдет 23 февраля.  Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.

Много интересных моментов про участников вы можете узнать, посмотрев Facebook-трансляции с бэкстейджа с непревзойденной ведущей Надей Матвеевой.

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