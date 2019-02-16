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Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 від 16.02.2019

16.02.2019

Члени журі Національного відбору на Євробачення-2019 і глядачі визначили імена виконавців і музичних гуртів, які проходять у фінал.

Нацотбор Евровидение 2019

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09 лютого 2019 року в першому півфіналі Нацвідбору змагались відразу 8 учасників:

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

За результатами оцінювання журі та глядацького голосування у фіналі за перше місце боротимуться: MaruvBrunettes Shoot Blondes і YUKOFreedom JazzKAZKAANNA MARIA.

Нацотбор Евровидение 2019

Нагадуємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2019 пройде 23 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший.

Багато цікавих моментів про учасників ви можете дізнатися, подивившись Facebook-трансляції з бекстейджу з неперевершеною ведучою Надією Матвєєвою.

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