Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 від 16.02.2019
Члени журі Національного відбору на Євробачення-2019 і глядачі визначили імена виконавців і музичних гуртів, які проходять у фінал.
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09 лютого 2019 року в першому півфіналі Нацвідбору змагались відразу 8 учасників:
За результатами оцінювання журі та глядацького голосування у фіналі за перше місце боротимуться: Maruv, Brunettes Shoot Blondes і YUKO, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA.
Нагадуємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2019 пройде 23 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший.
Багато цікавих моментів про учасників ви можете дізнатися, подивившись Facebook-трансляції з бекстейджу з неперевершеною ведучою Надією Матвєєвою.