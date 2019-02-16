Учасниці Нацвідбору на Євробачення-2019 джаз-бенд Freedom-Jazz розповіли, що вони не бояться критики. Джазеток вона навіть дещо розбурхує і мотивує. Нагадуємо, що Freedom-Jazz складається з 10 професійних дівчат-музикантів: тріо вокалісток, група саксофоністок, трубачка, бас-гітаристка, клавішниці, барабанщиця.

Більше на тему: Freedom-jazz: Головне – завжди бути щирим у тому, чим займаєшся!



Більше на тему: Євробачення 2019 – хто пройшов до фіналу

Freedom-Jazz через свій виступ прагнули передати незабутні емоції: «Нехай наш купідончик принесе вам кохання і справжню насолоду! А нам – перемогу! Голосуйте за нас! Любимо вас! Ваші джазетки».

Данилко зізнався, що дуже радий участі групи в конкурсі і що вони нарешті освоюють свій репертуар. А також Андрій Михайлович пообіцяв проголосувати за Freedom-Jazz.

Джамала була в захваті від виступу: «Дівчатка, це було артистично і професійно! А ще – я не можу аплодувати сидячи жінці, яка співає на восьмому місяці вагітності. Я дуже вдячна, що ви прийшли і заспівали».

Євген Філатов відповів коротко і свою оцінку висловив дуже лаконічно: «Завдання артиста -розважати. Було зроблено блискуче і цілісно. Це просто моноліт. Браво!».

Більше на тему: Freedom-jazz: 7 цікавих фактів про учасника Нацвідбору

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ