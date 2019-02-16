Участницы Нацотбора на Евровидение-2019 джаз-бэнд Freedom-Jazz заявили, что они не боятся критики. Джазеток она несколько будоражит и мотивирует. Напоминаем, что Freedom-Jazz состоит из 10 профессиональных девушек-музыкантов: трио вокалисток, группа саксофонисток, трубачка, бас-гитаристка, клавишница, барабанщица.

Больше по теме: Freedom-jazz: Главное – всегда быть искренним в том, чем занимаешься!



Больше по теме: Евровидение 2019 – кто прошел в финал

Freedom-Jazz через свое выступление стремились передать незабываемые эммоции: «Пусть наш Купидончик принесет вам любовь и истинное наслаждение! А нам – победу! Голосуйте за нас! Любим вас! Ваши джазетки».

Данилко признался, что очень рад участию группы в конкурсе и что они наконец осваивают свой репертуар. А также Андрей Михайлови пообещал проголосовать за Freedom-Jazz.

Джамала была в восторге от выступления: «Девочки, это было артистично и профессионально! А еще – я не могу аплодировать сидя женщине, которая поет на восьмом месяце беременности. Я очень благодарна, что вы пришли и спели».

Евгений Филатов был краток и свою оценку выразил очень лаконично: «Задача артиста -развлекать. Было сделано блестяще и целостно. Это просто монолит. Браво!».

Больше по теме: Freedom-jazz: 7 интересных фактов об участнике Нацотбора

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ