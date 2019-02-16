Учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 KHAYAT, творчістю займається відносно нещодавно, але завдяки своєму таланту вже зміг потрапити на такий масштабний конкурс. Для українського виконавця важливо, щоб номер і пісня були в гармонії. Виступ за словами KHAYAT’а відповідає настрою і посилу композиції «Ever».

Більше на тему: KHAYAT розповів, чому вирішив брати участь у Нацвідборі

Більше на тему: Євробачення 2019 – хто пройшов до фіналу

Вердикти суддів для артиста були дуже різними. Євген Філатов сказав, що KHAYAT дуже самобутній і що у нього є свій унікальний стиль, а це те, що хочуть всі артисти. Євген Філатов нагадав, що у Євробачення є регламент і структурність, тому KHAYAT буде складно. Але те, що у нас в країні є такі артисти – круто.

Джамала так висловилася про виступ KHAYAT: «У вас чудовий тембр. І це круто. Але я хотіла почути динамку, але не вийшло. Хоча ви дійсно дуже цікавий виконавець».

Данилко вважає, що для Євробачення ця пісня абсолютно не підходить.

На коментарі суддів про те, що його пісня не підходить для Євробачення артист відповів дуже лаконічно і впевнено: «Джамалі теж говорили, що у неї не форматна пісня, але вона ж перемогла».

Більше на тему: KHAYAT – «Ever»: український виконавець представив пісню для Нацвідбору

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ