Хип-хоп музыкант A$AP Rocky стал пятым хедлайнером Atlas Weekend — 2019! Популярный американский исполнитель выступит впервые в Киеве 13 июля. Подробности — в материале.

Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступеней в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами. Впервые в Украине. Эксцентричный рэпер A$AP Rocky — хедлайнер пятого дня Atlas Weekend — 2019!

Свою популярность американский музыкант завоевал еще в 2011 году — тогда A$AP Rocky прогремел на весь мир своим треком Live. Love. Сейчас его называют одним из самых успешных музыкантов мира. Свою третью пластинку Testing A$AP Rocky записал вместе с Moby и FKA Twigs.

На главной сцене фестиваля американский хип-хоп исполнитель выступит 13 июля.

Фото: странички Atlas Weekend в социальных сетях

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