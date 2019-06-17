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Atlas Weekend — 2019: A$AP Rocky — пятый хедлайнер фестиваля

17.06.2019

Хип-хоп музыкант A$AP Rocky стал пятым хедлайнером Atlas Weekend — 2019! Популярный американский исполнитель выступит впервые в Киеве 13 июля. Подробности — в материале.

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Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступеней в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами. Впервые в Украине. Эксцентричный рэпер A$AP Rocky — хедлайнер пятого дня Atlas Weekend — 2019!

Свою популярность американский музыкант завоевал еще в 2011 году — тогда A$AP Rocky прогремел на весь мир своим треком Live. Love. Сейчас его называют одним из самых успешных музыкантов мира. Свою третью пластинку Testing A$AP Rocky записал вместе с Moby и FKA Twigs.

На главной сцене фестиваля американский хип-хоп исполнитель выступит 13 июля.

Напоминаем, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля на ВДНГ в Киеве. В программе фестиваля на все дни уже можно видеть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways,  ATB, Little Big, The Hardkiss и многие другие. Также мы подробно рассказали, как купить и сколько стоят билеты на Atlas Weekend — 2019.
Фото: странички Atlas Weekend в социальных сетях 

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