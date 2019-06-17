Хіп-хоп музикант A$AP Rocky став п’ятим хедлайнером Atlas Weekend — 2019! Популярний американський виконавець виступить вперше у Києві 13 липня. Подробиці — в матеріалі.

Володар золотих та платинових платівок, перших сходинок у чарті Billboard 200, Греммі у номінації Best Music Video та контрактів з найкращими американськими лейблами. Вперше в Україні. Ексцентричний репер A$AP Rocky — хедлайнер п’ятого дня Atlas Weekend — 2019!

Свою популярність американський музикант здобув ще в 2011 році — тоді A$AP Rocky прогримів на весь світ своїм треком Live. Love. Зараз його називають одним із найуспішніших музикантів світу. Свою третю платівку Testing A$AP Rocky записав разом з Moby та FKA Twigs.

На головній сцені фестивалю американський хіп-хоп виконавець виступить 13 липня.

Нагадуємо, Atlas Weekend — 2019 пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ в Києві. У програмі фестивалю на всі дні вже можна бачити The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплін», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss та багато інших. Також ми детально розповіли, як купити та скільки коштують квитки на Atlas Weekend — 2019.

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах

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