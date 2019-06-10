Наближається Atlas Weekend — 2019, одна з головних музичних подій літа. Щоб придбати квитки на фестиваль за найкращою ціною, потрібно купувати їх заздалегідь. Скільки коштують квитки на Atlas Weekend — 2019 зараз? Відповіді — в нашому матеріалі.

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Квитки на Atlas Weekend — 2019 вже у продажу. З кожним новим оголошеним хедлайнером ціна на вхід невблаганно підвищується. Найспритніші встигли купити early bird квитки за дуже приємною ціною. Але…

Скільки коштують квитки на Atlas Weekend — 2019 зараз?

Квиток на один день фестивалю — 1050 грн

VIP-квиток на один день — 2650 грн

Абонемент на три дні — 2100 грн

VIP-standing на три дні — 5250 грн

Абонемент на всі дні — 2600 грн

VIP-standing на всі дні — 6500

Кемпінг — 500 грн

Переваги VIP-квитка:

Окремий VIP-вхід, щоб швидко та комфортно пройти на захід.

Окремий паркінг з охороною для вашого автомобіля.

Прохід на спеціальний критий майданчик, з якої особливо зручно насолоджуватися виступами і ховатися від несподіваного дощу.

Додаткове звукове обладнання, що дозволяє слухати музику так, ніби ви на сцені з артистами.

Окремий бар: без черг і годин виснажливого очікування.

Окремі вбиральні.

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Квитки можна купити на таких ресурсах, як офіційний сайт заходу atlasweekend.com, concert.ua, kontramarka.ua, kiev.internet-bilet.ua, gastroli.ua, а також у касі клубу «Atlas» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41.

Не забудь переглянути програму Atlas Weekend — 2019 на всі дні!

Фото: сторінки Atlas Weekend в соціальних мережах

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