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YUKO: топ-5 лучших песен украинской группы

23.02.2019

Украинская группа YUKO представила конкурсную песню «GALYNA GULIALA» в первом полуфинале Нацотбора-2019. Музыканты сочетают в своем творчестве фольклор и современную музыку. Новое, необычное звучание участников Нацотбора на Евровидение-2019 вызывает большой интерес к их творчеству. Убедитесь в этом сами! Вашему вниманию представлен топ-5 композиций украинской группы.

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YUKO – «DURA» 

YUKO – «MAK» 

YUKO – «Zayenka» 

YUKO – «Hreblia» 

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YUKO – «GALYNA GULIALA» 

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