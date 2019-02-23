Украинская группа YUKO представила конкурсную песню «GALYNA GULIALA» в первом полуфинале Нацотбора-2019. Музыканты сочетают в своем творчестве фольклор и современную музыку. Новое, необычное звучание участников Нацотбора на Евровидение-2019 вызывает большой интерес к их творчеству. Убедитесь в этом сами! Вашему вниманию представлен топ-5 композиций украинской группы.

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YUKO – «DURA»

YUKO – «MAK»

YUKO – «Zayenka»

YUKO – «Hreblia»

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YUKO – «GALYNA GULIALA»

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