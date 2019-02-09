Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2019 от 09.02.2019
Члены жюри Национального отбора на Евровидение-2019 и зрители определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в финал.
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09 февраля 2019 года в первом полуфинале Нацотбора сразились сразу 8 участников:
По результатам оценивания жюри и зрительского голосования в финале за первое место будут бороться: Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
Напоминаем, что второй полуфинал пройдет 16 февраля. За право представлять Украину на песенном конкурсе в Нацотборе будут бороться Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz.
Финал Национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший. Много интересных моментов про участников вы можете узнать, посмотрев Facebook-трансляции с бэкстейджа с непревзойденной ведущей Надей Матвеевой.
Финал Национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля.