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Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2019 от 09.02.2019

09.02.2019

Члены жюри Национального отбора на Евровидение-2019 и зрители определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в финал.

Нацотбор

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09 февраля 2019 года в первом полуфинале Нацотбора сразились сразу 8 участников:

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

По результатам оценивания жюри и зрительского голосования в финале за первое место будут бороться: MaruvBrunettes Shoot Blondes и YUKO.

результаты голосования нацотбор 2019

Напоминаем, что второй полуфинал пройдет 16 февраля. За право представлять Украину на песенном конкурсе в Нацотборе будут бороться Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz.

Финал Национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший. Много интересных моментов про участников вы можете узнать, посмотрев Facebook-трансляции с бэкстейджа с непревзойденной ведущей Надей Матвеевой.

Финал Национального отбора на Евровидение-2019 состоится 23 февраля.

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