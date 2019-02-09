PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Выступление Maruv (Анны Корсун) на Нацотборе на Евровидение-2019

09.02.2019

Maruv выступила на первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019. Участница представила откровенное и «горячее» шоу на телеканале СТБ. Было ли выступление фаворитки действительно провокационным? Пройдет ли Maruv в финал? И как жюри отреагировало на песню «Siren Song» — читайте в материале.

MARUV

Жеребьевка определила для участницы Maruv шестой порядковый номер. Напомним, что конкурсантка заняла место TAYANNA,  которая отказалась бороться за победу в Национальном отборе. Maruv за несколько недель до старта музыкального шоу активно взялась за написание песни и разработку номера.
Конкурсной композицией стала «Siren Song», которую девушка представила слушателям за день до прямого эфира. Однако каким будет номер — оставалось в тайне.

Больше по теме: Андрей Данилко видит в финале Нацотбора группу The Hypnotunez

Наконец, Maruv выступила с премьерой на сцене Национального отбора на Евровидение-2019. В своем привычном стиле, девушка предстала в образе садо-мазо. Участница неоднократно говорила, что в таких костюмах чувствует себя комфортно, ведь это в полной мере соответствует ее характеру. Более того, Maruv решилась станцевать у стола жюри. Такой жанр сама девушка назвала «интеллигентной провокацией».

Джамала призналась, что заслушала песню «Siren Song» в машине. Однако певице не хватило вокала и голоса, из-за громких тональностей. Также выразила опасения, что такой откровенный номер могут запретить в Европе. Maruv не согласилась с таким комментарием, и отметила, что на ее концерты приходят родители с детьми.

Евгений Филатов сравнил выступление участницы с самыми новыми трендовыми очками. Однако констатировал, что этот же тренд используют многие современные артисты, а значит «такого еще миллион».

Но Андрей Данилко категорически не согласился со своими коллегами. Ему точно понравилось выступление, а особенно танец Maruv у стола жури.  Пусть энергетики и драйва не хватило, но все объяснимо усталостью певицы. Композицию «Siren Song» приписал  к категории клубной музыки, но не исключил успеха на Евровидении-2019.

«Maruv, хочется видеть провокацию уже до конца, если вы заявляете о себе настолько провокационно», — подметил Андрей Данилко.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить