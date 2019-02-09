Андрей Данилко видит в финале Нацотбора группу The Hypnotunez
09.02.2019
Нацтотбор на Евровидение-2019 начался. И судьи уже высказали свое мнение о первом участнике – группе The Hypnotunez.
Андрей Данилко утверждает, что у группы The Hypnotunez есть все шансы попасть в финал Нацотбора на Евровидение-2019.
«Учитывая, что они выступали первыми, то я могу сказать, что вижу The Hypnotunez в финале», – высказал свое мнение Андрей Данилко.
Евгению Филатову также понравилось выступление, а вот Джамала была более категоричной и сказала, что не видит парней на Евровидении-2019.
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