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Андрій Данилко бачить у фіналі Нацвідбору гурт The Hypnotunez

09.02.2019

Нацтотбор на Євробачення-2019 розпочався. І судді вже сказали свою думку про першого учасника  гурт The Hypnotunez.

Нацотбор

Андрій Данилко стверджує, що у гурту The Hypnotunez є всі шанси потрапити в фінал Нацвідбору на Євробачення-2019.

«З огляду на те, що вони виступали першими, то я можу сказати, що бачу The Hypnotunez в фіналі» сказав свою думку Андрій Данилко.

Євгену Філатову також сподобався виступ, а ось Джамала була більш категоричною і сказала, що не бачить хлопців на Євробаченні-2019.

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