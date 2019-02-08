9 лютого, відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. Нарешті ми побачимо виступи першої вісімки конкурсантів. Це на крок наближує нас до того, щоб дізнатися, хто ж представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Не пропустіть перший півфінал у прямому ефірі о 19:00. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

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Відповідно до результатів жеребкування учасники виступатимуть у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 в такому порядку:

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Докладніше про правила голосування читайте ТУТ.

Нагадуємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2019, що відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

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Video: Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 Як голосувати за учасників відбору на Євробачення 2019? Номери учасників нацвідбору для голосування в нашому матеріалі

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