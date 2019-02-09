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Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2019

09.02.2019

Сегодня, 9 февраля, состоится долгожданный первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. Наконец-то мы увидим выступления первой восьмерки конкурсантов. Это делает нас на шаг ближе к тому, чтобы узнать, кто же будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы! Не пропустите первый полуфинал в прямом эфире в 19:00. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

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Согласно результатам жеребьевки участники будут выступать в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019 в таком порядке:

  1. The Hypnotunez

  2. LETAY

  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников:

The Hypnotunez

The Hypnotunez

LETAY

LETAY

VERA KEKELIA

VERA KEKELIA

ЦеШо

c1e22abc-8c17-4a31-b93b-62e77c2bcc00

YUKO

YUKO

Maruv

Maruv

Brunettes Shoot Blondes

Brunettes Shoot Blondes

BAHROMA

BAHROMA

Напоминаем, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2019, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая.

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Video: Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2019

Как голосовать за участников отбора на Евровидение 2019? Номера участников нацотбора для голосования в нашем материале

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