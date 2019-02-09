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Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019

09.02.2019

Сьогодні, 9 лютого, відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. Нарешті ми побачимо виступи першої вісімки конкурсантів. Це на крок наближує нас до того, щоб дізнатися, хто ж представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Не пропустіть перший півфінал у прямому ефірі о 19:00. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: учасники першого півфіналу Національного відбору

Відповідно до результатів жеребкування учасники виступатимуть у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 в такому порядку:

  1. The Hypnotunez

  2. LETAY

  3. VERA KEKELIA

  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Докладніше про правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

The Hypnotunez

The Hypnotunez

LETAY

LETAY

VERA KEKELIA

VERA KEKELIA

ЦеШо

c1e22abc-8c17-4a31-b93b-62e77c2bcc00

YUKO

YUKO

Maruv

Maruv

Brunettes Shoot Blondes

Brunettes Shoot Blondes

BAHROMA

BAHROMA

Нагадуємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2019, що відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

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Video: Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019

Як голосувати за учасників відбору на Євробачення 2019? Номери учасників нацвідбору для голосування в нашому матеріалі

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