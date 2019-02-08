MARUV поділилася з STB.UA своїми враженнями з приводу того, що стала учасником Нацвідбору на Євробачення-2019. Чого варто чекати від номеру і чому співачка трохи хвилюється з приводу конкурсу? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Співачка MARUV зайняла місце TAYANNA на Національному відборі на Євробачення-2019



Що ви відчули, коли дізналися, що стали учасником Нацвідбору?

Чесно, було приємно, що запросили, але, з іншого боку, страшно. Це конкурси, а я вже не дуже хочу в них брати участь. Я вважаю, що якщо вже брати участь у конкурсі, то тільки з упевненістю на 300%, що ти переможеш. Завжди легше, якщо ти молодий артист. Коли немає ще великої популярності і ти тільки починаєш свій творчий шлях, тоді у слухача менше очікувань. Я знаю, що від мене дуже багато чого чекають, це велика відповідальність. Від MARUV хочуть якоїсь суперфеєрії. Є невеликий страх розчарувати людей, це трохи лякає.

Чи не боїтеся, що це завадить у завоюванні перемоги?

Прошу зауважити, я не з лякливих людей! Тому для мене це просто виклик. Можливість зробити щось нове, цікаве і вийти за рамки свого комфорту.

Чи буде неординарний номер? У вас завжди дуже цікаві кліпи, як і сама музика.

Буде весело! Що можу ще сказати?.. Будуть гарні попи і буде весело!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ