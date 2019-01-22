Епатажна українська співачка MARUV боротиметься за перемогу в Національному відборі на Євробачення-2019. Музичний продюсер Руслан Квінта повідомив, що місце TAYANNA в Нацвідборі займе MARUV. Подробиці — в матеріалі!

Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2019 на жеребкуванні повідомив шокуючу новину: замість TAYANNA учасником Нацвідбору стане співачка MARUV.

Незважаючи на те, що багато шанувальників прогнозували перемогу TAYANNA, артистка відмовилася брати участь у музичному конкурсі.

А ось співачка MARUV — справжній прорив у музичній індустрії України. За півроку їхній епатажний кліп «Drunk Groove» подивилося більше людей, ніж населення в Україні. А сама пісня очолювала багато вітчизняних та західних музичних чартів. З якою піснею MARUV з’явиться на Нацвідборі, повідомлять найближчим часом.

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