PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Співачка MARUV зайняла місце TAYANNA на Національному відборі на Євробачення-2019

22.01.2019

Епатажна українська співачка MARUV боротиметься за перемогу в Національному відборі на Євробачення-2019. Музичний продюсер Руслан Квінта повідомив, що місце TAYANNA в Нацвідборі займе MARUV. Подробиці — в матеріалі!

maruv

Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2019 на жеребкуванні повідомив шокуючу новину: замість TAYANNA учасником Нацвідбору стане співачка MARUV.

Незважаючи на те, що багато шанувальників прогнозували перемогу TAYANNA, артистка відмовилася брати участь у музичному конкурсі.

А ось співачка MARUV — справжній прорив у музичній індустрії України. За півроку їхній епатажний кліп «Drunk Groove» подивилося більше людей, ніж населення в Україні. А сама пісня очолювала багато вітчизняних та західних музичних чартів. З якою піснею MARUV з’явиться на Нацвідборі, повідомлять найближчим часом.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати