Эпатажная украинская певица MARUV будет бороться за победу в Национальном отборе на Евровидение-2019. Музыкальный продюсер Руслан Квинта сообщил, что место TAYANNA в Нацотборе займет MARUV. Подробности — в материале!

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2019 на жеребьевке сообщил шокирующую новость: вместо TAYANNA участником Нацотбора станет певица MARUV.

Несмотря на то, что многие поклонники прогнозировали победу TAYANNA, артистка отказалась принимать участие в музыкальном конкурсе.

А вот певица MARUV — настоящий прорыв в музыкальной индустрии Украины. За полгода ее эпатажный клип «Drunk Groove» посмотрело больше людей, чем население в Украине. А сама песня возглавляла многие отечественные и западные музыкальные чарты. С какой песней MARUV появится на Нацотборе, сообщат в ближайшее время.

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